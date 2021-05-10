Переможці виборів у Шотландії вже обіцяють домогтися нового референдуму про незалежність

Керівниця уряду Шотландії Нікола Фергюсон Стерджен пообіцяла домогтися від Лондона організації ще одного референдуму про незалежність. Каже, що це питання часу.

Її партія напередодні перемогла на виборах у парламент. Втім, за її словами, гловним питанням зараз є боротьба проти наслідків пандемії COVID-19.

Детально У Шотландії вибори розгромно виграла партія прихильників незалежності від Британії

Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном вона сказала, що черговий референдум щодо відриву Шотландії від Великої Британії після цього неминучий.

Коли ця криза залишиться позаду, потрібно буде дати народу Шотландії можливість вибрати своє майбутнє,

– сказала Стерджен.

Стерджен дала чітко зрозуміти, що питання референдуму зараз є питанням того, "коли", а не "якщо". За її словами, у британської влади "немає демократичних підстав блокувати реалізацію права шотландців на вибір майбутнього".

Вибори у Шотландії

За підсумками виборів у Шотландської національної партії в парламенті буде 64 місця – тобто, більшість. У консерваторів – 31 місце, у лейбористів – 22.

Тепер Стерджен стверджує, що необхідний новий референдум. Вона це мотивує тим, що Велика Британія вийшла з ЄС, і тому шотландцям тепер потрібно вирішити, чи варто в цій ситуації залишатися в складі Сполученого Королівства.

Це питання ще може бути оскаржене урядом Великої Британії в суді.

Референдуми у Шотландії: коротко

Прем'єр-міністр Британії Бориса Джонсон категорично проти такого референдуму. Він заявив, що про незалежність Шотландії говорити можна тільки один раз на покоління

Останній референдум щодо незалежності Шотландії був у 2014 році. Тоді 55% шотландців проголосували проти цієї ідеї. Однак настрої у країні помітно змінилися після Brexit, який більшість шотландців не підтримують.