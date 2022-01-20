"Переніс на ногах", – Лукашенко заявив, що перехворів Омікроном

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито перехворів коронавірусом вдруге. Він запевнив, що цього разу заразився штамом Омікрон.

Лукашенко запевнив, що буцімто переніс хворобу на ногах. Про це він заявив на зустрічі з російськими чиновниками.

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Ми помічаємо, що цей Омікрон – це зовсім інший вірус. Говорю це як людина, яка сама вдруге вже на це перехворіла. Я, наприклад, його переніс на ногах. І помітив лише наприкінці, коли якийсь там тест зробили,

– сказав Лукашенко.

Водночас він "експертно" запевнив, що пневмонії цей штам не дає. Лукашенко підозрює, що все зійшло до звичайного грипу.

Що відомо про Омікрон

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що в Україні розпочався спалах COVID-19.

Згідно з останніми даними, новий штам Омікрон має значно коротший інкубаційний період, ніж інші варіанти недуги. Коронавірус призводить до проблем з пам'яттю навіть після легкого перебігу.

19 січня по всій Україні зареєстрували 18 479 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє такі високі показники були в листопаді.

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У липні 2020 року Олександр Лукашенко вже стверджував, що перехворів на коронавірус. Тоді також запевняв, що переніс хворобу безсимптомно.