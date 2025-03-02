Для Трампа є лазівка: що в Овальному кабінеті змінив би перекладач для Зеленського

Візит Володимира Зеленського в Білий дім потрібен був для того, щоб він міг очно поговорити з Дональдом Трампом і пояснити ситуацію довкола війни в Україні краще, ніж це роблять радники американського президента.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, висловивши думку, що ця зустріч, яка завершилась емоційною суперечкою, могла б пройти інакше.

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Відсутність перекладачів під час зустрічі: плюси та мінуси

Зеленський хотів особисто зустрітися з президентом США. Сьогодні, коли перепалка між американським та українським лідерами призвела до того, що відносини між Сполученими Штатами та Україною певною мірою зіпсувалися, Трамп міг би покращити ситуацію.

Філіпенко припустила, що якби під час цієї зустрічі в Овальному кабінеті були б перекладачі, можливо, цієї ситуації не сталося б. Адже певні тональності у висловлюваннях Зеленського, з її слів, могли здатися Трампу надто різкими, такими, які щось диктують йому. На її думку, присутність перекладача дозволила б уповільнити бесіду і це зіграло б на користь президенту України.

"Іноді навіть люди, яким перекладають, просять формулювати думку довше, не поспішати. Можна давати вдихнути людині, це дає додаткові мілісекунди для того, аби краще подумати над відповіддю для сторони, якій перекладаєш", – пояснила Філіпенко.

Політологиня-американістка зазначила, що в цій ситуації з відсутністю перекладачів є як мінуси, так і плюси. Вона вважає, що якщо Трамп захоче, то може скористатися так званим козирем в руках і заявити, що під час розмови в Овальному кабінеті через відсутність перекладача він не так зрозумів Зеленського, а той американську сторону.

Можна було б послатися на цю деталь і далі продовжити переговори й всі вдали б, що повірили Трампу. Можливо, йому дійсно здалося в словах Зеленського те, чого насправді не було,

– озвучила Філіпенко.

Зазначимо, що після скандалу в Білому домі Зеленського підтримала низка політичних лідерів, однак порекомендувала працювати над налагодженням відносин з США. Видання Bloomberg, посилаючись на одного з чиновників Європи, повідомило, що адміністрація Трампа натякнула на те, що чекає від президента України публічних вибачень. Це ймовірно може посприяти тому, що взаємодія між українською та американською сторонами поновиться.