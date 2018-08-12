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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Переплюнув Шекспіра: штучний інтелект навчили писати сонети

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Вільям Шекспір
Вільям Шекспір / Фото з відкритих джерел

Вчені з Університету Торонто, Мельбурнського Університету та підрозділи IBM в Австралії навчили штучний інтелект генерувати сонети стилі Вільяма Шекспіра.

Про це повідомляє Dailyexcelsior.

Нейромережу назвали Deepspeare. Вона проаналізувала 2700 сонетів Шекспіра з безкоштовної цифрової бібліотеки і навчилася створювати власні, дотримуючись стилю поета.

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Більше того, сонети нейромережі вивчили експерти в області англійської літератури, і вчені зауважують, що деякі тексти машини кращі, ніж у Шекспіра, адже ШІ більш точно дотримується розмір п'ятистопного ямба і підбирає рими.

Щоправда що стосується сенсу, то тут у машини трохи проблеми. Також у текстах машини трапляються і граматичні помилки.

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Теги: LifeStyle Техно Література Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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