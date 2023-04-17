Росіяни планують переробити старі авіабомби на "крилаті", – Повітряні Сили про нові загрози
Росіяни планують виробляти крилаті авіаційні бомби далекого ураження зі старих зразків. Окупанти їх хочуть використовувати для атак по території України.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ворог використовуватиме для обстрілів "усе, що буде під рукою". Зокрема, окупанти хочуть перетворити бомби вільного падіння на керовані авіаційні.
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Росіяни планують переробити авіабомби
Ворог востаннє використовував крилаті ракети 9 березня 2023 року. Відтоді масованих ракетних атак по Україні, на щастя, не було. Проте окупанти все частіше почали обстрілювати прифронтові міста крилатими авіабомбами.
Ігнат пояснив, що зараз росіяни почали підіймати старі проєкти розробок ракет, зокрема – ракети Х-50. Ворог перестав працювати над цим типом ракет, оскільки з'явилася краща зброя за характеристиками.
Їм дуже потрібно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї, а Х-50 – це така ж ракета за характеристиками, як Х-101 або "Калібр", яка може летіти доволі далеко й діставати в будь-яку точку України,
– заявив Ігнат.
Зараз окупанти активно обговорюють можливість переробити авіаційні бомби вільного падіння на керовані. Вони вважають, що такий тип зброї стане ефективним. Проте Ігнат вважає такі проєкти лише теоретичними, оскільки для їх виробництва необхідне обладнання, яке заборонено санкціями.
"Наскільки це буде ефективно, подивимося", – заявив Ігнат про перероблювання авіабомб.
Як Україні протистояти атакам авіабомбами
- Останніми тижнями Росія активно використовує на Півночі та Півдні України тактику ударів керованими авіабомбами. Ворог запускає керовані авіабомби здалеку. Вони можуть пролетіти від 50 до 70 кілометрів.
- Військові експерти вважають, що найголовнішою причиною такого частого використання авіабомб є те, що окупанти уже використали велику кількість високоточних, сучасних ракет. У більшості випадків росіяни запускають 500-кілограмові авіабомби, хоча почали з’являтися й експериментальні зразки вагою від 1 до 1,5 тонн.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат неодноразово підкреслював, що захистити від керованих авіабомб можуть винищувачі. Найкращим варіантом захисту будуть літаки “четвертого покоління” або F-16, які Україна просить партнерів надати.