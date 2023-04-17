Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ворог використовуватиме для обстрілів "усе, що буде під рукою". Зокрема, окупанти хочуть перетворити бомби вільного падіння на керовані авіаційні.

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Росіяни планують переробити авіабомби

Ворог востаннє використовував крилаті ракети 9 березня 2023 року. Відтоді масованих ракетних атак по Україні, на щастя, не було. Проте окупанти все частіше почали обстрілювати прифронтові міста крилатими авіабомбами.

Ігнат пояснив, що зараз росіяни почали підіймати старі проєкти розробок ракет, зокрема – ракети Х-50. Ворог перестав працювати над цим типом ракет, оскільки з'явилася краща зброя за характеристиками.

Їм дуже потрібно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї, а Х-50 – це така ж ракета за характеристиками, як Х-101 або "Калібр", яка може летіти доволі далеко й діставати в будь-яку точку України,

– заявив Ігнат.

Зараз окупанти активно обговорюють можливість переробити авіаційні бомби вільного падіння на керовані. Вони вважають, що такий тип зброї стане ефективним. Проте Ігнат вважає такі проєкти лише теоретичними, оскільки для їх виробництва необхідне обладнання, яке заборонено санкціями.

"Наскільки це буде ефективно, подивимося", – заявив Ігнат про перероблювання авіабомб.

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