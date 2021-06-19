Переслідування та тортури, – остання доповідь ООН про права людини в окупованому Криму

Генсек ООН опублікував чергову проміжну доповідь щодо ситуації з дотриманням прав людини в окупованому Криму. У документі зафіксовані численні порушення, серед яких тортури та незаконне переслідування.

Доповідь представлять під час сесії Ради ООН з прав людини, яка стартує 21 червня. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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Доповідь фіксує найжахливіші порушення окупаційної влади

Доповідь фіксує триваючі практики незаконно переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росію, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому числі ФСБ,

– пояснила Джапарова.

У документі зазначили, що російське законодавство застосовують ретроспективно. Мовиться про наступ на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан. Також на окупованому півострові переслідують Православну церкву України.