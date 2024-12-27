"Будемо оцінювати за результатами": в МЗС прокоментували перестановки серед послів

Володимир Зеленський провів перестановки серед українських послів. Ці зміни продовжуватимуться й надалі, а новопризначених послів України оцінюватимуть за результатами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням пресконференцію речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Читайте також Великі кадрові зміни: у МЗС анонсували призначення нових послів України

В МЗС прокоментували кадрові перестановки

За словами Георгія Тихого, президент наголошував на важливості оновлення в дипломатичному корпусі. Це і призвело до ротації та заміни послів.

Така велика хвиля, ви знаєте, нас традиційно питають, чому не заповнені посади послів в тих чи інших країнах, дійсно позиції послів мають бути заповнені. Частина рішень вже була офіційно оголошена, інші рішення також будуть оголошені,

– сказав речник МЗС.

Він наголосив, що деякі рішення оголосять вже незабаром, відповідну інформацію можна буде побачити на офіційному сайті глави держави.

Тихий також прокоментував заяви про те, що нібито ротації серед послів були політичними призначеннями. За його словами, в Україні не найвищий відсоток політичних призначень, зокрема у порівнянні з американською дипломатією.

І загалом це нормальна практика заповнювати посольські посади політичними призначеннями. Вважаємо, що цей підбір людей вірний, будемо їх оцінювати за результатами,

– підсумував Георгій Тихий.

Нагадаємо, 20 грудня Володимир Зеленський затвердив понад 30 послів, які будуть працювати в різних країнах.