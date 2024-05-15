Путін вчинив по-єзуїтськи, – Березовець пояснив, що означають перестановки в російській владі

В Росії відбулась значна перестановка в уряді та в адміністрації президента. Владімір Путін вирішив кардинально змінити розклад сил у російській владі. Зокрема в міністерстві оборони.

Замість Сєргєя Шойгу новим очільником відомства став економіст Андрєй Бєлоусов. Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що нове призначення є початком оптимізації російських збройних сил. Також це визнання Путіним того, що Шойгу та його оточення були занадто корумпованими та неефективними щодо постачання російській армії.

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Місія виглядає нездійсненою

Новий міністр оборони має економічно налагодити шляхи постачання армії, зробити так, щоб російська економіка остаточно перейшла на воєнні "рейки" і при цьому максимально не постраждав пересічний росіянин.

Наскільки це вдасться людині, яка не пов'язана з військовою сферою, не має власної команди і ніколи нічим не керувала, окрім впродовж 1 року міністерством економічного розвитку, наразі складно уявити,

– наголосив політолог.

Також варто не забувати традиційний опір російських військових і їхню недовіру до всіх цивільних. З цією проблемою свого часу стикався й Сєргєй Шойгу.

"Місія для Бєлоусова виглядає нездійсненою. Він спробує розв'язати економічні негаразди та побороти корупцію. Саме тому в міноборони проходять "чистки" та арешти. Путін намагається позбавитись від корупційного "шлейфу" в цьому відомстві і хоч якось налагодити його роботу", – пояснив Березовець.

В Кремлі є 2 основні клани

Крім того, Путін призначив ексгубернатора Тульської області і свого колишнього охоронця Алєксєя Дюміна відповідати за російський ВПК. Він вважається людиною Віктора Золотова (глава росгвардії – 24 Канал) та Ніколая Патрушева (екссекретаря Радбезу, а нині – помічник президента – 24 Канал).

Відбувається, на думку політолога, посилення цього крила. Їхнє завдання – спробувати налагодити виробництво нових типів озброєння і шукати можливості обходу санкцій, тому що російське ВПК не може працювати без західних компонентів.

Зараз в оточенні Путіна є 2 основних клани, які борються за владу:

клан Патрушева та Золотова;

клан Ковальчука та Шойгу.

З одного боку Путін послабив Патрушева та Шойгу, знявши їх зі своїх старих посад.

Особливо для ексміністра оборони, якого призначено на посаду секретаря Ради безпеки, це приниження. На новому місті він буде відрізаний від старих зв'язків, адже Шойгу завжди був сильний у вибудові корупційних схем, а також завдяки своїм менеджерам, які розставляв на ключові позиції. Зараз він буде під пильним поглядом Путіна і силовиків,

– припустив офіцер ЗСУ.

З іншого боку Путін посилив сина Патрушева – Дмітрія, якого призначено першим віцепрем'єром уряду, і сина бізнесмена Юрія Ковальчука – Бориса, який тепер обіймає посаду голови рахункової палати.

"Путін вчинив по-єзуїтськи – завдав удару по обох кланах, але водночас роздав їм "плюшки". Це робиться для того, щоб очільник Кремля остаточно не визначився, на який клан робити ставку і з якого шукати наступника. Водночас сини Патрушева та Ковальчука обійняли посади, які сприятимуть їхньому подальшому кар'єрному зростанню", – відзначив Тарас Березовець.

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