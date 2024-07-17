Нові правила перетину кордону для чоловіків: яка нині ситуація на пунктах пропуску

В Україні з 17 липня діють нові правила перетину кордону. Тепер ДПСУ перевіряє у всіх чоловіків, які перетинають кордон, військово-облікові документи.

Станом на ранок 17 липня жодних нестандартних ситуацій на кордоні не було. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише 24 Канал.

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Більшість мала при собі військо-облікові документи

Андрій Демченко розповів, що за перші 7 годин дії нових правил на кордоні не було нестандартних ситуацій, які б ускладнювали рух для громадян.

Більшість із військовозобов'язаних мали при собі військово-облікові документи.

Але разом з тим були й відмови. Це близько 40 станом на 7 ранку,

– розповів речник ДПСУ.

За його словами, дехто забув свій військово-обліковий документ, дехто – взагалі його не мав.

"Ще раз можу наголосити та закликати громадян оновлювати свої дані, як це було визначено законом, або ж ставати на військовий облік, хто ще цього не зробив, для того, щоб отримати військово-обліковий документ, який буде однією з умов тепер для перетину кордону на виїзд", – додав Демченко.