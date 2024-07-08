Нові правила перетину кордону для чоловіків: які зміни почнуть діяти з 17 липня

Вже незабаром спливає термін протягом якого військовозобов'язані українці мали уточнити свої військово-облікові дані. Враховуючи це, вже 17 липня під час перетину державного кордону України прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Втім, наразі змін щодо правил перетину кордону та категорій, кому дозволено його перетинати, не відбулося. Про це в етері телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Які зміни відбудуться в правилах перетину кордону

В ДПСУ розповіли, що згідно із законом про мобілізацію військовозобов'язані українці мають часу до 16 липня, щоб стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

У зв'язку із цим від 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону буде обов'язковою. Нові правила стосуватимуться чоловіків від 18 до 60 років.

Демченко розповів, що наразі в ДПСУ не спостерігають збільшення перетинів кордону на виїзді з України чоловіками.

Тільки при наявності умов, які дозволяють перетнути кордон, чоловіки і слідують за межі України. А власне з 00:00 17 липня, ми додатково почнемо перевіряти наявність військово-облікового документа у всіх чоловіків, які перетинають кордон у віці від 18 до 60,

– зазначив Демченко.

Він додав, що у разі, якщо людина підпадає під умови пропуску у зв'язку із відстрочкою чи непридатністю до військової служби, то ця інформація має бути зазначена у військово-обліковому документі.

Це може бути як в паперовому варіанті, так і в електронному у застосунку Резерв+.

"Якщо у прикордонників виникатимуть сумніви відносно записів, або дійсності документа, то інформація буде додатково перевірятися через систему "Оберіг", – зауважив речник.