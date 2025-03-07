Кабмін дозволив виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків: про кого мовиться

Кабмін розширив перелік військовозобов'язаних осіб, які можуть виїжджати за кордон. Так, мовиться про дві нових категорії чоловіків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Які чоловіки зможуть виїжджати за кордон

В Україні триває загальна мобілізація, а тому військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу. Водночас деякі категорії чоловіків зможуть виїжджати за кордон.

Кабмін дозволив виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків. Про це мовиться у новій урядовій постанові.

Так, тепер за кордон зможуть виїжджати:

ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.

До слова, з 1 березня 2025 року змінено правила перетину кордону для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, тепер це відбувається на загальних підставах. Так, за новими правилами, перетин кордону громадянами чоловічої статі для перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги відбуватиметься не за реєстрацією в системі "Шлях".

Відповідно, Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації більше не виноситимуть рішення про виїзд за межі України.