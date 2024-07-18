Скільком чоловікам відмовили у виїзді через відсутність військового документа: у ДПСУ відповіли

В усіх чоловіків від 18 до 60 років з 17 липня прикордонники перевіряють військово-облікові документи під час їх виїзду за кордон. Українцям, які не мають відповідного документа, відмовляють у перетині кордону.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документа в перший день нововведення отримали 87 громадян.

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Яка ситуація на кордоні з виїздом чоловіків після 17 липня

За словами Демченка, загальна кількість відмов у середу 17 липня була майже 255 особам, з яких 87 – через відсутність військово-облікового документа. А 16 липня загальна кількість відмов була на рівні 220.

Водночас загальна кількість відмов у перетині кордону у порівнянні з попереднім днем значно не збільшилася, що свідчить про те – більшість чоловіків свідомо підійшли до необхідності мати при собі військово-облікові документи,

– зазначив речник ДПСУ.

Він також нагадав, що від 17 липня прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час перетинання ними кордону на виїзд.

Демченко зауважив, що військово-обліковий документ, який необхідно пред'являти на кордоні, може бути як у паперовому вигляді, так і в електронному форматі.

Речник ДПСУ також додав, що для категорії чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, у військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку.

Раніше Демченко зазначав, що жодних змін до категорій чоловіків, кому дозволено перетин кордону після 17 липня, наразі немає.