Перетворили окупантів на факели: ССО показали, як горить ворожий "Тайфун" із особовим складом

Українські захисники та захисниці щодня дають гідну відсіч російським окупантам. Наші воїни нищать ворога та їх техніку.

ЗСУ продовжують нищити російських загарбників

Один із блискавичних моментів знищення орків було знято на відео. На ньому оператори Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищили у Херсонській області ворожий КамАЗ "Тайфун" із особовим складом противника. Все згоріло в одну мить, перетворившись на факели.

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Ось вам черговий приклад вдалої засідки, проведеної операторами ССО України,

– йдеться у повідомленні.

Так, у ворожому тилу на Херсонщині українські воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки. Оператори ССО України замінували ділянку дороги та дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. Тоді дистанційно підірвали закладену вибухівку.

У результаті – повністю знищена техніка та особовий склад противника.

Момент знищення ворожого "Тайфуна" із особовим складом: дивіться відео

Свіжі втрати ворога

: сьогодні вранці наші захисники показали нове майстерне знищення окупантів – "колискове відео", яке подобається кожному українцю. Як тільки службовці ЗСУ побачили ворожу техніку, майже одразу відправили їй "подарунок". Удар спричинив пожежу, а транспорт почав їхати в інший бік.

ЗСУ щодня наближають нашу перемогу, завдаючи окупантам значних втрат. Так, станом на 95-ий день повномасштабної війни українські воїни ліквідували 30 150 російських окупантів, а кількість знищеної ворожої техніки рахують сотнями та тисячами:

особового складу – близько 30 150 осіб;

танків – 1 338 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 270 одиниць;

артилерійських систем – 631 одиниця;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

При цьому слід пам'ятати, що цифри є орієнтовними. Активні бойові дії тривають щохвилини, тому назвати точну кількість ліквідованих окупантів та знищеної техніки просто неможливо. Втім, це не може не тішити, адже вбитих загарбників може бути набагато більше.

До теми – 95 день війни. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео