Усе змінилось: яке співвідношення у використанні артилерії на фронті

На деяких напрямках ЗСУ досягли паритету з російськими військами у використанні артилерії, змінивши співвідношення з 5:1 до 1:3.

Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує 24 Канал. І хоч окупанти "втрачають перевагу в артилерії, вони це компенсують застосуванням авіації та скидами авіаційних бомб.

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На початку війни співвідношення з ворогом було приблизно 5 до 1 снарядів на користь Росії. Тепер же перевага у використанні артилерійських снарядів та артилерії на нашому боці й становить 1,5 до 1, а на деяких напрямках навіть 1 до 3,

– зазначив Волошин.

Речник пояснив різницю у тактиці українських та російських артилеристів.

"Ворог використовує артилерію по більших площах і квадратах, а наші артилеристи відправляють кожен снаряд у ціль", – сказав Волошин.

Сили оборони нищать артисистеми ворога

Своєю чергою командир Дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин в ефірі розповів, що сприяє досягненню паритету у співвідношенні артилерії і знищення ворожої техніки.

Після того, як ми знищили певну кількість артилерійський систем, ворог не може завдавати ударів по підрозділах Сил оборони, але упродовж кількох годин 8 – 12 годин окупанти підтягують додаткові засоби і завдають артилерійських ударів. Тобто, знищенням кількості техніки можна досягти паритету,

– наголосив Литвин.

За його даними, ззвичай співвідношення витрати боєприпасів складає 1 до 3, але в окремі дні цей показник може сягати 1 до 5. Це залежить від багатьох факторів, таких як погодні умови, професійність військових та рівень організації противника.

Довідково. 1 жовтня 2024 року перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомляв, що співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою становить 1:3 на користь Рсії, хоча взимку 2024 року це співвідношення було 1:8.



У листопаді Європейський Союз виконав свої зобов'язання, надавши Україні один мільйон боєприпасів. Відтоді ситуація з боєприпасами на фронті покращилася.