Потрібна сильна кампанія: якими є переваги Гарріс над Трампом

Камала Гарріс, ймовірно, стане наступним кандидатом від демократичної партії. Другим претендентом на пост президента США є Дональд Трамп.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що велика частина американців вважає, що вік має вагоме значення для майбутнього кандидата. Громадяни хочуть активного президента, який займатиметься захистом інтересів США.

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Переваги Камали Гарріс

Рейтерович зазначив, що у Камали Гарріс є багато переваг над кандидатом від республіканської партії. Він підкреслив, що найперше це її вік. Друге, вона жінка із подвійним походженням, а саме афроамериканка та індійська. Попри різні стереотипи, вона багато чого досягла, зокрема стала прокурором та віцепрезидентом у США.

Всі ці моменти можна використати. У неї також є велика перевага – вона мала популярність, яку зараз може повернути, серед молоді. Гарріс має шанс отримати їхні голоси,

– зауважив політолог.

Він додав, що їй також важливо створити правильну стратегію, щоб афроамериканці голосували за неї, адже Трамп також боротиметься за їхні голоси.

"Камала Гарріс має переваги над Дональдом Трампом, але їй потрібно провести дуже активну, нестандартну виборчу кампанію", – сказав Ігор Рейтерович.

Завдання демократів

Політолог вважає, що демократичній партії важливо діяти швидко та номінувати Камалу Гарріс своїм представником на майбутніх виборах. Їм важливо показати американцям, що Гарріс підтримують головні особистості партії, мовиться про Барака Обаму, Гілларі Клінтон та інших відомих політиків.

Ті кілька відсотків різниці між демократичною та республіканською партіями, які є зараз за результатами опитувань можуть змінитись. І це може бути не на користь Дональда Трампа,

– припустив він.