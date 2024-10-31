Чи підпише Зеленський закон про скасування літнього часу: Стефанчук висловив думку

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що Зеленський підпише законопроєкт про скасування літнього часу в Україні. Він очікує на затвердження вже кілька місяців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт… Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт,

– заявив Стефанчук.

Він додав, що законопроєкт логічно підписати після переходу України на зимовий час, що відбулося вночі проти 27 жовтня.

Водночас голова Ради зауважив, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій "абсолютно несуттєва".

Зауважимо, що Верховна Рада підтримала скасування літнього часу ще у липні 2024 року. Переведення на зимовий час, що відбулося у жовтні, мало б стати останнім для українців. Законопроєкт досі очікує на підпис президента. Однак варто згадати й те, що петиція проти скасування літнього часу набрала необхідні 25 тисяч голосів – тому її теж має розглянути Зеленський.