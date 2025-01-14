Переведення гостродефіцитних спеціалістів Повітряних сил у піхоту: що заявили в Генштабі

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що кажуть в Генштабі

У Генштабі у вівторок, 14 січня, відреагували на інформацію про переведення гостродефіцитних спеціалістів Повітряних сил у піхоту.

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується,

– ідеться в повідомленні.

Натомість, як там зазначили, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо, додали в Генштабі.

"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", – зазначили там.

Крім цього, у Генштабі також наголосили, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

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Нагадаємо, що раніше інформувалося, що до військових частин Повітряних сил Збройних Сил України 12 січня надійшли телеграми про масове переведення великої кількості особового складу у піхотні підрозділи. Мовилося, що переважно під переведення потрапляють авіаційні техніки.

Про те, що авіаційний особовий склад переводять у піхоту, також говорили військові льотчики та їхні рідні.

Що кажуть військові та що відбувається з переведенням з Повітряних сил у піхотні підрозділи. Читайте подробиці ситуації в матеріалі 24 Каналу.