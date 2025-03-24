Специфічна тема, – начальник рекрутингу К-2 назвав нюанси переведення військових між частинами
- Військовослужбовці можуть перевестись до іншого підрозділу за згодою командира, не лише через застосунок Армія+.
- Військовослужбовці тилових підрозділів можуть приєднатись до рекрутингових центрів.
Військовослужбовці у бойових підрозділах мають змогу перевестись до іншого підрозділу за власним бажанням. Однак для цього потрібен не лише застосунок Армія+.
Начальник рекрутингу 20 ОПБС К-2 Ярослав Калінін розповів 24 Каналу, що військові повинні контактувати зі своїми командирами. Військові ж певних категорій можуть бути корисними у рекрутинговому центру, куди можуть приєднатись.
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Нюанси переведення між військовими частинами
За словами начальника рекрутингу, переведення військових має кілька факторів.
Тому переведення – не так болюча, як специфічна тема,
– наголосив він.
Одним із таких факторів є вид підрозділу, в якому перебуває військовослужбовець. Якщо це бойовий підрозділ – на переведення потрібен дозвіл командира. Просто написати рапорт чи зробити це у застосунку Армія+ не вдасться.
Ми завжди радимо спілкуватись зі своїми командирами, щоб уникнути певних проблем. Командири – це живі люди, які йдуть на зустріч,
– зазначив Калінін.
Начальник рекрутингу додав, що військовослужбовці, які перебувають в тиловому підрозділі, або з категорії обмежено придатних можуть приєднатись до рекрутингового центру.
Нагадаймо, що в Україні спростили механізм переведення між військовими частинами для військовослужбовців за власним бажанням. Крім погодження командира військової частини потрібний певний перелік документів і висновок військово-лікарської комісії.