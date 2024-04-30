Дивом вцілів: у Києві перекинулася вантажівка і ледве не задавила перехожого
Джерело:Патрульна поліція Києва
Вранці в Києві трапилася дорожня-транспортна пригода на кільцевій дорозі. Там перевернулася вантажівка.
У столичній патрульній поліції повідомили про ускладнення руху на певній ділянці траси.
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Машина лежить на боку
Поліцейські пояснили, що на кільцевій дорозі сталася ДТП. На оприлюдненому фото видно вантажівку, яка перевернулася.
Містянам радять спланувати маршрут своєї поїздки, враховуючи, що рухатися від Одеської площі у напрямку Жулянського шляхопроводу наразі важко.
Аварія в Києві на кільцевій / Фото Патрульна поліція
Пізніше у поліції надали подробиці щодо аварії. Зазначається, що вона трапилася у Солом'янському районі.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Транспортний засіб здійснив некерований рух та перевернувся на тротуар.
Під час перевірки документів у водія патрульні встановили, що керманич не має дійсного страхового поліса.
Відтак патрульні винесли на водія постанову за фактом керування транспортним засобом без відповідних документів та склали протокол за фактом порушення ПДР, що призвело до ДТП.
На оприлюдненому поліцією відео видно, що вантажівка ледве не задавила перехожого. Він вчасно встигнув відбігти.
Момент ДТП на кільцевій: відео поліція
Де розташована кільцева дорога: дивіться карту
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