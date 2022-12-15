Лукашенко розповідає Путіну казки, – полковник ЗСУ припустив, чи існує загроза з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про перевірку боєздатності своїх військ. Через це знову активізували розмови щодо загрози ймовірного наступу на Україну з Півночі.

Однак у Білорусі досі недостатньо військ для нападу. Кількість тих, хто готовий виконувати бойові завдання, хоч і ще не був "обстріляний" сягає 15 тисяч. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Білоруських військ замало для наступу з Півночі

За його словами, таке угруповання військових, вочевидь, не зможе виконати завдання вздовж лінії кордону України з Білоруссю, адже мова йде про тисячу кілометрів.

Якщо вже Росія й справді залучатиме білоруські війська, то більш реальним є те, що їх перекинуть на якийсь із активних напрямків фронту, наприклад, у район Сватове – Кремінна. Логістично це – оптимальний варіант для виконання такого роду перекидання військ, тобто в принципі білоруські підрозділи можуть завести на Донбас.

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Чи може Лукашенко відправити армію в Україну

Однак військовий експерт не вважає, що і це буде зроблено, адже риторика Лукашенка останнім часом показує, що він продовжує каламутити воду та розповідати Путіну казки про підготовку нападу на Білорусь з трьох боків.

Він своїх солдатів не віддасть. Це його опора, опора його окупаційного режиму, тому навряд чи він виконає такого роду завдання,

– переконаний Світан.

Водночас виконанню наказу поїздити по Білорусі, покататися на танках у різних напрямках, виконуючи задачі бойової підготовки, не заважає нічого. Цим білоруська армія зараз і займається, створюючи картинку, яку ще й можна підсвітити в інформаційному полі.

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