Зупинили з військкомату, аби перевірити документи: як діяти та чи можна відмовити

В Україні триває воєнний стан, а відтак і загальна мобілізація, яка передбачає вручення повісток усім чоловіка призивного віку.

Наразі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть вручати повістки на вулиці, оскільки це не заборонено законом. Також вони можуть зупинити особу з метою перевірки документів. Пояснюємо, чи можна відмовитись і не пред'являти документи на перевірку.

Дивіться також Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський зауважив, що якщо громадянина на вулиці зупинили представники ТЦК з метою перевірки документів, то спершу саме представники ТЦК мають надати інформацію про свої повноваження, а саме:

службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта;

копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

За наявності відповідних документів працівники ТЦК мають право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, лише у випадках, визначених у пункті 7 Порядку перевірки,

– зазначив юрист.

Натомість відсутність цих документів у представників ТЦК є легітимною підставою для громадянина відмовити у наданні своїх документів та персональних даних.

Громадяни мають право не надавати документи, якщо у військкомів відсутній наказ на перевірку і якщо немає достатніх підстав для такої перевірки.

Адвокатка АО "Legal Strategy" Віолета Монастирська повідомила, що особа має право відмовити у наданні своїх документів та персональних даних у випадку,

якщо уповноваженою особою не пред'явлено посвідчення особи,

наказу коменданта, який підтверджує надання відповідних повноважень,

а також не зазначено підстави проведення перевірки документів, визначені пунктом 7 Порядку перевірки документів в осіб, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року № 1456.

Що, якщо особа відмовилась і на неї склали протокол

Тобто, громадяни мають право не надавати документи не лише тоді, коли у військкомів відсутній наказ на перевірку,. Втім, не виключено, що особу, яка відмовляється надавати документи, можуть затримати, бо це передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Як пояснила представниця юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, про адміністративне затримання в обов'язковому порядку складається адміністративний протокол.

В ньому вказують: дату і місце його складання; посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого та час і мотиви затримання.

Важливо також знати, що про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, повинні негайно повідомити її родичів, а на прохання особи – адміністрацію за місцем роботи чи навчання.

Загальний строк адміністративного затримання особи становить не більш 3 годин. Адвокатка нагадала, що затриманий має право на захисника, тобто, має законне право викликати адвоката випадку такого затримання.