Чи можна пред'явити ТЦК електронний квиток у Резерв+ замість паперового
- Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до 8 серпня.
- Електронний військовий квиток у "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий, але він повинен бути чинним та з оновленою інформацією, і мати QR-код для сканування.
- Суди скасовують штрафи, якщо електронний документ є чинним, але документ, що має позначку "не на обліку" або "дані неповні", не визнається дійсним.
Верховна Рада України ухвалила рішення продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 8 серпня. Чи можна пред’явити під час перевірки документів ТЦК електронний військовий квиток.
Як пояснив адвокат Роман Кичко, закон не робить різниці між форматом документа – обидва мають рівну юридичну силу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".
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Чи є різниця між паперовим та електронним документом
За словами юриста, у практиці траплялись випадки, коли представники ТЦК накладали штрафи за нібито відсутність військового квитка, навіть якщо особа демонструвала дані в "Резерв+". Проте, за підсумками розгляду таких справ, суди скасовували штрафи, якщо електронний документ був чинним, а інформація – оновленою.
Водночас варто пам’ятати: повноцінним військово-обліковим документом вважається лише той, що має Qr-код для сканування. Якщо в застосунку стоїть позначка "не на обліку" або "дані неповні", такий документ не визнається дійсним. Він означатиме, що особа фактично не на обліку в ТЦК.