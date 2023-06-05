Скільки укриттів у Києві придатні до використання: є результати ревізій

Віталій Кличко провів ще одну інспекцію столичних укриттів. Найгірша ситуація у сховищах, за які відповідає Подільська районна держадміністрація – там відкритими і придатними до використання виявилися всього 20% укриттів.

Станом на 5 червня мер Києва Віталій Кличко проінспектував укриття міста разом з представниками ДСНС, поліції та працівниками держадміністрацій. Результат перевірки показав, що у щонайменше двох районах столиці більш ніж половина укриттів непридатні до використання.

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Перевірка укриттів у Києві

На ранок 5 червня київські спецслужби разом з мером міста перевірили вже 1600 укриттів. Виявилося, що частина укриттів не тільки зачинена під час повітряної тривоги, але і не обладнана для того, щоб там можна було переховуватися від ракетних атак.

Нагадаю, що місто минулого (2022 – 24 Канал) та цього року (2023) виділило районам загалом 1,2 мільярда гривень на облаштування укриттів. Перевірка триває,

– зазначив Кличко.

За результатами перевірки виявилося, що у двох районних держадміністраціях, Солом'янській і Подільській, ситуація найгірша. Зокрема, у Подільській РДА у незадовільному стані перебувають 132 укриття з 166.



Доступність укриттів у Києві за результатами інспекції / Фото з телеграму Віталія Кличка

Кличко також повідомив, що голів районних держадміністрацій, що мають найгірші показники по місту, можуть звільнити з роботи. Щонайменше, мер звертатиметься з таким проханням до президента.

Нагадаємо, під час попередньої перевірки укриттів, що пройшла 4 червня, виявилося, що стан столичних сховищ – "незадовільний".

"З недовірою сприйняв те, що половина були відчиненими та признані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були зачиненими. А коли ми їх таки відчиняли, то вони виявлялись непридатними для використання", – заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Передісторія: чому почалися інспекції