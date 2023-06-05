Скільки укриттів у Києві придатні до використання: є результати ревізій
Джерело:Віталій Кличко
Віталій Кличко провів ще одну інспекцію столичних укриттів. Найгірша ситуація у сховищах, за які відповідає Подільська районна держадміністрація – там відкритими і придатними до використання виявилися всього 20% укриттів.
Станом на 5 червня мер Києва Віталій Кличко проінспектував укриття міста разом з представниками ДСНС, поліції та працівниками держадміністрацій. Результат перевірки показав, що у щонайменше двох районах столиці більш ніж половина укриттів непридатні до використання.
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Перевірка укриттів у Києві
На ранок 5 червня київські спецслужби разом з мером міста перевірили вже 1600 укриттів. Виявилося, що частина укриттів не тільки зачинена під час повітряної тривоги, але і не обладнана для того, щоб там можна було переховуватися від ракетних атак.
Нагадаю, що місто минулого (2022 – 24 Канал) та цього року (2023) виділило районам загалом 1,2 мільярда гривень на облаштування укриттів. Перевірка триває,
– зазначив Кличко.
За результатами перевірки виявилося, що у двох районних держадміністраціях, Солом'янській і Подільській, ситуація найгірша. Зокрема, у Подільській РДА у незадовільному стані перебувають 132 укриття з 166.
Кличко також повідомив, що голів районних держадміністрацій, що мають найгірші показники по місту, можуть звільнити з роботи. Щонайменше, мер звертатиметься з таким проханням до президента.
Нагадаємо, під час попередньої перевірки укриттів, що пройшла 4 червня, виявилося, що стан столичних сховищ – "незадовільний".
"З недовірою сприйняв те, що половина були відчиненими та признані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були зачиненими. А коли ми їх таки відчиняли, то вони виявлялись непридатними для використання", – заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
Передісторія: чому почалися інспекції
- В ніч на 1 червня Росія випустила по Україні 10 ракет "Іскандер". Уламки одного зі снарядів влучили у поліклініку. Внаслідок удару загинули троє людей: 33-річна жінка та 34-річна матір з 9-річною донькою. Згодом стало відомо, що вони намагалися потрапити в укриття лікарні, та воно було зачинене.
- Охоронцю поліклініки, який взяв усю провину на себе, оголосили запобіжний захід у вигляді 2 місяців перебування у СІЗО. Тим часом інших відповідальних – директора лікарні, заступника директора з технічних питань та заступницю Деснянської районної державної адміністрації відпустили під домашній арешт.
- Та зачинені укриття виявилися не поодиноким явищем – кияни почали повідомляти, що часто не можуть потрапити у сховище під час повітряної тривоги. Раніше мер міста Кличко повідомляв, що укриття працюють, але містяни начебто не хочуть туди ходити.