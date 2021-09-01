Перевірка виконання обіцянок США: що американські ЗМІ пишуть про зустріч Байдена та Зеленського
Джерело:The Financial Times
Американські ЗМІ обговоюють майбутню зустріч президента США Джо Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським. Її називають лакмусовим папірцем для виконання зобов'язань Вашингтона перед союзниками Штатів.
Видання зазначає, що Україна з 2014 року покладала надії на чинного президента США. Він ще у статусі віцепрезидента після Революції Гідності приїхав до Києва.
До теми Байден і Зеленський не проводитимуть спільну пресконференцію після зустрічі
За твердженням ЗМІ, вже 7 років уряд Києва з тривогою спостерігає за зовнішньою політикою Байдена. Автори переконують, що віру Києва підірвали 2 події.
Про які події пишуть ЗМІ
- Найперше – це угода Байдена з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка передбачає завершення будівництва "Північного потоку-2". ЗМІ наголошують, що це ставить під загрозу мільярди доларів транзитних зборів для Києва та усуває ключове обмеження для подальших військових вторгнень Росії в Україну.
- На думку журналістів, тривогою для України є "невдалий" вихід США з Афганістану. Припускають, якщо Штати були готові до того, що "Талібан" знову захопить Афганістан, то в Києві побоюються щодо "відновлення гегемонії Росії над Україною". Річ у тім, що Америка може сфокусуватися на відносинах з Китаєм як нагальній зовнішньополітичній потребі.
Як Байден має висловити підтримку Україні
Байден може акцентувати на результатах Києва у боротьбі з корупцією. Зазначають, що фінансова допомога Україні має залежати саме від прогресу реформ.
Видання додає, що президент США має використати свою зустріч із Зеленським для висловлення підтримки України трьома способами.
- Байден має чітко окреслити наслідки для Москви, якщо вона спробує використати "Північний потік-2" для "підриву" України.
- Штати мають надати додаткову фінансову підтримку Україні. Окремо наголосили, що іноземні інвестиції стримуються через розв'язану Росією війну. Київ шукає гарантії США для фінансування інфраструктурних та інших проєктів.
- Також Вашингтон міг би надати додаткову військову технологічну допомогу Києву. Нагадали, що у квітні Москва залишила на кордонах з Україною значну кількість військової техніки.
У Financial Times підсумували, що Байден повинен скористатися зустріччю із Зеленським, щоб відновити репутацію США як союзника, що дотримується своїх обіцянок.
Що відомо про зустріч Зеленського та Байдена
- Президенти планують зустрітись у форматі віч-на-віч о 14:00 за Вашингтоном.
- Говоритимуть про 3 теми: російську агресію, енергетичну безпеку та програму реформ.
- До слова, зустріч 2 рази переносили. Спочатку на 31 серпня, а потім – на 1 вересня.