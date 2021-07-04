У поліції проведуть службове розслідування

Скандального депутата Євгенія Брагара патрульні Києва зупинили 3 липня приблизно о 22:00 на вулиці Русової. Він кермував автомобілем Toyota Camry.

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Згодом народний депутат у соцмережі повідомив про правопорушення з боку поліції. Патрульні нібито запідозрили його у стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар. Через це департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних.

Зверніть увагу! Раніше нардеп вже потрапляв у гучні скандали. Наприклад у лютому він запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку.

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