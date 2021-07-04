У поліції проведуть службове розслідування
Скандального депутата Євгенія Брагара патрульні Києва зупинили 3 липня приблизно о 22:00 на вулиці Русової. Він кермував автомобілем Toyota Camry.
До теми Патрульні зупинили скандального "слугу" Брагара: той написав на них заяву – відео
Згодом народний депутат у соцмережі повідомив про правопорушення з боку поліції. Патрульні нібито запідозрили його у стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар. Через це департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних.
Детальніше про інцидент з нардепом
- Поліцейські зупинили авто, бо на задньому номері авто не працювала лампочка, яка відсвітлює номер.
- При зупинці автомобіля, працівники поліції припустили, що Брагар перебуває під дією наркотичних речовин.
- Депутата доставили до лікаря-нарколога, де він пройшов аж 2 тести. Результати першого доведеться чекати 7 днів, а от другий аналіз підтвердив, що наркотичних речовин у його організмі – немає.
- Після цього нардеп написав заяву на патрульних, що зобов'язало Департамент патрульної поліції провести службове розслідування.