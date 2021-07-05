В полиции проведут служебное расследование

Скандального депутата Евгения Брагаря патрульные Киева остановили 3 июля примерно в 22:00 на улице Русовой. Он управлял автомобилем Toyota Camry.

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Впоследствии народный депутат в соцсети сообщил о правонарушениях со стороны полиции. Патрульные якобы заподозрили его в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку. Поэтому департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных.

Обратите внимание! Ранее нардеп уже попадал в громкие скандалы. Например, в феврале он предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы она могла заплатить за коммуналку.

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