Росія експортує хаос: як переворот у Нігері може вплинути на Україну

Події у Нігері, де до влади прийшла хунта, усунувши демократично обраного президента Мохамеда Базума, тільки на перший погляд, здаються далекими від України. Насправді процеси, які розпочинаються на Африканському континенті можуть вплинути на хід війни в нашій країні.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах, зазначивши, що Кремль раніше теж неодноразово втручався у внутрішні справи країн Африки – Лівії, Судана, Буркіна-Фасо, Малі, Чада та інших.

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"Вагнер" – зовнішня російська армія

Зараз у світі борються дві моделі світоустрою – західна, демократична, стабільна та "рускій мір", який експортує хаос, заколоти, війну.

"Вагнер" – це вже не ПВК. Це – зовнішня російська армія. І це потрібно усвідомити,

– зауважив експерт з українсько-арабських відносин.

Також він наголосив, що події в Нігері мають вплив і на Україну, причому набагато більший, ніж може здаватися.

"Уявіть, що Путіну вдається утримувати під контролем Нігер. І Франція втрачає з африканської країни постачання урану, який забезпечує роботу АЕС. Навряд чи тоді Париж буде перейматися через війну в Україні. Адже Франція буде перейматися через необхідність пошуку альтернативи урану з Нігеру", – наголосив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

А оскільки Франція забезпечує 70% потреби в електроенергії Євросоюзу, то після перебоїв з постачанням урану вона ймовірно не зможе виконати свої зобов'язання. В такому випадку Євросоюз буде зайняти розв'язанням цієї проблеми, а не опікуванням про Україну.

І це відвертає не тільки європейські країни, але й загалом європейське суспільство від війни в Україні.

Як ситуація в Нігері може вплинути на війну в Україні: дивіться відео

Росія може отримати нового союзника

Крім того, у світі є країни, які не були прихильниками України, проте стали політичними союзниками. Наприклад, Саудівська Аравія, де нещодавно відбувся саміт щодо ситуації в Україні.

Вона, як лідер в мусульманському світі, буде опікуватись проблемами Нігеру, де переважна більшість жителів сповідує іслам. І це відверне й увагу Саудівської Аравії від України.

Але найважливіше те, що Владімір Путін може отримати Нігер у свої союзники. Наразі в Росії є 2 офіційних союзники – Білорусь та Іран. А якщо заколотники в Нігері залишаться при владі, а Росія передасть їм озброєння, тоді у Москви може з'явитися підтримка ще й Нігеру, який можливо голосуватиме в ООН проти України, – припустив Мохаммад Фараджаллах.

В такому разі Путін отримає більше важелів для того, щоб переформатувати світовий порядок, як він мріє.

Що відбувається в Нігері