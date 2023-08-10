Путін може лише "мутити воду": який реальний вплив Росії на Африку
Росія не має потужного впливу на африканські країни. Однак вони знайшли там свою нішу і намагаються "каламутити воду".
Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, звернувши увагу на переворот в Нігері та лист французьких сенаторів до Еммануеля Макрона, які вважають, що Франція починає втрачати вплив в Африці.
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Свого часу Франція мала власні території в Африці, з якими після "хвилі" незалежностей у 1960-х роках збереглися хороші відносини. Зокрема й з Нігером. Там упродовж 1960-х – 1970-х роках функціонував досить дивний режим "нової метрополії та нових корупційних еліт", які працювали з колишнім колонізатором на нових умовах.
Зараз Франція також співпрацює з Нігером. До прикладу, останні постачають уран для французьких АЕС.
Чи має Росія вплив у Африці
Як наголосив Жирнов, Росія є "економічним карликом" в Африці, який взагалі нічого не вирішує. Товарообіг країни-агресорки з усіма державами цього континенту у 2022 році становив всього лиш 18 мільярдів доларів за рік. З ЄС – 412 мільярдів, з Китаєм – майже 300 мільярдів.
Основним інвестором в Африці є Китай. А Росія намагається співпрацювати з бідними державами, де пробує "мутити воду".
Росія зрозуміла, що з найбіднішими країнами Африки, які не мають чи мають дуже мало значущих ресурсів, можна вести залаштункову геополітичну гру. Тому це і відбувається за допомогою "Вагнера", Пригожина, пропаганди тощо. Путін намагається "каламутити воду", де їм це дозволяє Китай,
– розповів Жирнов.
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Росія переважно нічого не купує в африканських країн. Вони лише продають туди зброю, що й провокує нестабільності та перевороти.
От зробили переворот в Нігері. Побачимо, як заколотники спробують керувати країною. Там понад 23 мільйони населення, які живуть у великій бідності. Виняток – еліти, які сидять на родовищах корисних копалин. Якщо вони надіються, що Путін з "Вагнером" та бідною економікою їм допоможуть… Вони помиляються,
– зазначив Жирнов.
Переворот в Нігері: коротко
- У Нігері 26 липня відбувся державний переворот. Солдати з президентської гвардії заблокували доступ до резиденції демократичного обраного президента Мохамеда Базума та взяли його в заручники.
- Згодом вони звернулися за допомогою до вагнерівців. Один із ватажків заколотників генерал Саліфу Моді, як повідомляли ЗМІ, їздив до Малі на зустріч із терористами з "Вагнера".
- Що Україна має робити на тлі перевороту в Нігері – читайте в колонці колишнього глави МЗС Павла Клімкіна на сайті 24 Каналу.