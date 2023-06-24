Похід "Вагнера" на Москву: військовий експерт оцінив шанси Пригожина взяти столицю Росії
У Росії дуже неспокійно 24 червня. Євгеній Пригожин зі своїми найманцями вже захопив кілька регіонів Росії, та навіть зайшов у Московську область. Відтак, у нього є шанс захопити столицю країни-агресорки.
Утім, це залежить від кількості живої сили та техніки, які Пригожин може перекинути у Москву. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і голова Українського центру безпеки Сергій Кузан.
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Чи може Пригожин захопити Москву
Так, усі військові підрозділи окупантів сьогодні залучені до бойових дій в Україні. Отже, шлях на Москву для пригожинців є доволі відкритим.
Темпи просування вагнерівців свідчать про те, що вони можуть узяти Москву,
– припустив військовий експерт.
Водночас ті силові служби, які залишилися у столиці країни-агресорки навряд зможуть стати перепоною для війська Пригожина.
Кузан припустив, чи може Пригожин захопити Москву: дивіться відео
У чому головна слабкість вагнерівців
Найбільше питання, яке може постати перед посіпаками Пригожина – кількість снарядів і загалом забезпечення. Мовиться про пальне, їжу та медичне спорядження.
Ми не знаємо, як у них наразі ситуація. Але щодо зброї – у них точно є уся лінійка озброєння: починаючи від стрілецької зброї та закінчуючи гранатометами, мінометами,
– зазначив військовий експерт.
На просування вагнерівців до Москви також впливає той факт, що по суті вони не зустрічають опору від росіян. А блокпости або перекриття, які так намагаються обладнати силовики за наказом Кремля, не працюватимуть проти війська Пригожина. Адже спрямовані насамперед на зупинення цивільного транспорту.
Аналогічна ситуація з мостами. На думку військового експерта, вони не зупинять просування пригожинців. Оскільки, щоб підірвати їх треба фахівці та запас часу. Ні того, ні іншого у Кремля не вистачає.
Як Москва готується до можливого захоплення
- Уночі 24 червня ватажок вагнерівців підійняв збройний заколот у Росії. Причиною він назвав те, що за наказом міністра оборони Сєргєя Шойгу армія країни-агресорки завдала удару по позиціях ПВК "Вагнера" у тилу. Пригожин заявив про велику кількість загиблих найманців та свої наміри покарати міноборони.
- У низці російських регіонів оголосили про початок контртерористичної операції. Столиця Росії не стала виключенням. Ба більше, з'явилася інформація, що у Москві можуть відключити інтернет.
- Крім того, на виїзді зі столиці почали з'являтися окопи. А також зі сторони райони Ясинево на півдні Москви помітили бронетранспортери.