Похід "Вагнера" на Москву: військовий експерт оцінив шанси Пригожина взяти столицю Росії

У Росії дуже неспокійно 24 червня. Євгеній Пригожин зі своїми найманцями вже захопив кілька регіонів Росії, та навіть зайшов у Московську область. Відтак, у нього є шанс захопити столицю країни-агресорки.

Утім, це залежить від кількості живої сили та техніки, які Пригожин може перекинути у Москву. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і голова Українського центру безпеки Сергій Кузан.

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Чи може Пригожин захопити Москву

Так, усі військові підрозділи окупантів сьогодні залучені до бойових дій в Україні. Отже, шлях на Москву для пригожинців є доволі відкритим.

Темпи просування вагнерівців свідчать про те, що вони можуть узяти Москву,

– припустив військовий експерт.

Водночас ті силові служби, які залишилися у столиці країни-агресорки навряд зможуть стати перепоною для війська Пригожина.

Кузан припустив, чи може Пригожин захопити Москву: дивіться відео

У чому головна слабкість вагнерівців

Найбільше питання, яке може постати перед посіпаками Пригожина – кількість снарядів і загалом забезпечення. Мовиться про пальне, їжу та медичне спорядження.

Ми не знаємо, як у них наразі ситуація. Але щодо зброї – у них точно є уся лінійка озброєння: починаючи від стрілецької зброї та закінчуючи гранатометами, мінометами,

– зазначив військовий експерт.

На просування вагнерівців до Москви також впливає той факт, що по суті вони не зустрічають опору від росіян. А блокпости або перекриття, які так намагаються обладнати силовики за наказом Кремля, не працюватимуть проти війська Пригожина. Адже спрямовані насамперед на зупинення цивільного транспорту.

Аналогічна ситуація з мостами. На думку військового експерта, вони не зупинять просування пригожинців. Оскільки, щоб підірвати їх треба фахівці та запас часу. Ні того, ні іншого у Кремля не вистачає.

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