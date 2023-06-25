Пригожину логічно було б "брати Білорусь" і там "оголошуватися президентом", – Шейтельман

Ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин дуже швидко завершив свій бунт проти керівництва Росії. Через те, що нелегітимний білоруський лідер Алєксандр Лукашенко вилетів до Туреччини, власник ПВК "Вагнера" міг би "піти на Мінськ" та "оголосити себе президентом Білорусі".

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пожартував, що Пригожин "прекрасно керував би Білоруссю".

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Два самопроголошені президенти

Шейтельман зазначив: була інформація про те, що під час заколоту Пригожина білоруський диктатор Лукашенко вилетів до Туреччини. У такому випадку у вагнерівців був "відкритий шлях на Білорусь".

Якщо Лукашенко полетів у Туреччину, то для Пригожина логічно було "брати Мінськ". Він взяв би Мінськ, прийшов у палац Лукашенка та сказав: "Тепер я президент Білорусі". Йому б дали паспорт, знайшли б білоруську бабусю. А далі він був би самопроголошеним президентом Білорусі,

– посміявся він.

Політтехнолог іронічно підкреслив, що якби Пригожин очолив Росію, то йому б довелось змінювати уряд. А у Білорусі сидять "клоуни", які визнані світом при невизнаному президенті.

"Два самопроголошені президенти Білорусі. Яка різниця? Уряд у нього був би. Там сидять якісь "клоуни", нехай сидять. Вони при невизнаному президенті визнані "клоуни", – додав Шейтельман.

Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці рухались Ростовом-на-Дону , захопили всі військові об'єкти в місті, включно з аеродромом. Також вони досягли успіху у Воронежі та навіть перебували на відстані 200 кілометрів до Москви.

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