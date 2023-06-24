Стрілянина й вертольоти у небі: бої з вагнерівцями, ймовірно, дійшли до Воронезької області

Не має сумнівів, що в Росії розпочинається громадянська війна. Зокрема, у Воронезькій області було чути вибухи та владі довелось перекрити дорогу на околиці міста. У напрямку регіону рухається військова техніка.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин за допомогою своїх найманців вирішив здійснити військовий переворот в Росії. Відомо, що його бійці раніше перейшли кордон з Ростовською областю та уже не виключено, що – на території Воронезького регіону, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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У Воронезькій області – тривожно

Від ранку в цьому регіоні місцеві чули вибухи. Зокрема, мережею ширяться кадри із Павловська, у якому, ймовірно, була стрілянина. Снаряди несуттєво пошкодили житлові будинки в цьому населеному пункті, а на Лосівській розв'язці горів КамАЗ.

Наслідки неспокійної ночі у Воронезькій області / фото з телеграм-каналів

Через певний час губернатор Воронезької області Олександр Гусєв закликав місцевих утриматися від поїздок трасою М-4 "Дон". Як заявляв Пригожин, саме цієї дорогою його найманці прямують у бік Москви.

Ситуація перебуває під контролем. Силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для забезпечення безпеки жителів області,

– запевнила місцева влада.

Однак рух на шосе був перекритий, також на певних ділянках цієї дороги можна побачити військову техніку.

Затори та військова техніка на трасі "Дон": дивіться відео з телеграм-каналів

Окрім того, телеграм-каналами поширюються ролики, на яких видно вертольоти у Воронезькому регіоні, наслідки від ймовірних прильотів чи стрілянини та інше, що вказує на те, що Росія занурюється в громадянську війну.

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З нагоди військового заколоту сам Путін вирішив не затягувати зі зверненням та проінформував росіян про те, що їхня країна рухається до анархії, братовбивства та капітуляції "завдяки" певним особам.

Він підтвердив, що у Москві було запроваджено певні "антитерористичні заходи", а в Ростові-на-Дону ситуація, м'яко кажучи, ситуація ще гірша.

Водночас існує інформація, що вагнерівці зайняли у Воронезькій області певні військові об'єкти.