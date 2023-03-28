Хитання вже почалося, Росія розвалюється, – офіцер ЗСУ назвав ознаки

Процес розпаду Росії невідворотній. Скандальна розмова Йосипа Пригожина та Фархада Ахмедова це лише початок процесів, які остаточно поховають Росію.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Він додав, що Путіна принизили цією розмовою.

Дивіться також "Програли 95 кварталу": у мережі ширять скандальну розмову продюсера Пригожина та Ахмедова

Це важлива перемога України

За його словами, Україна повинна отримати максимум вигоди з цієї ситуації. Для цього нам потрібно продовжити роздмухувати суперечності всередині путінської еліти та сприяти тому, щоб якомога більше росіян дізнались про таку розмову і, що російська еліта вже "списала" президента Росії Владіміра Путіна.

Як свого часу казала стратагема Сунь Цзи: дім, зруйнований з середини – це дім, який програв. "Російська імперія" вже неоднорідна: почався "разброд і шатаніє",

– зазначив Березовець.

Тарас Березовець про настрої росіян на тлі провалу Росії у війні проти України: дивитись відео

Він додав, що ця розмова – це велика перемога для України. Путіна принизили ті, кого він вважав своїми вірними підданими.

Розпад Росії це питання часу

Тарас Березовець зазначив, що поява таких думок в середовищі російської бізнесової та творчої еліти – потужний сигнал, що є люди, які вже готові зрадити Путіна. Це, на його думку, лише пришвидшить розпад Росії.

"Росія вже розвалюється. Те, що хворе – існувати вічно не може. Тому це питання часу, коли "конструкція" завалиться і поховає під уламками всіх тих, кого ми вважаємо російською елітою", – додав політолог.

Скандал довкола розмови Пригожина та Ахмедова