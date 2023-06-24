Пригожин оголосив збройний заколот: Путін звернувся до росіян через це

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин оголосив збройний заколот через ракетний удар по тиловому табору його найманців. Путін вирішив заспокоїти росіян і звернувся до них.

Про те, що російський президент звернеться до мешканців країни стало відомо буквально за якісь пів години до самого моменту трансляції. Не виключаємо, що вплинули на його рішення рішучі кроки вагнерівців. Адже вони вже спокійно зайшли до Ростова.

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Головне зі звернення Путіна

Диктатор почав промовляти до усіх військових Росії та одразу констатував, що спілкувався з командирами різних напрямків. Звісно, не оминув він увагою тих, "кого обманом чи погрозами втягнули в цю авантюру військового заколоту". Очевидно, так він вирішив назвати повстанців Пригожина.

Також були й байки про те, що Росія зараз "веде війну з нацистами", і тому проти неї налаштований увесь Захід. Власне, схоже, що саме у такий спосіб – такими, усім нам відомими меседжами – "бункерний" вирішив давити на жалість вагнерівців і переконувати їх в тому, що, мовляв, треба консолідуватися, а не сваритися. Мало це досить непереконливий вигляд.

Ми не дамо цьому повторитися (аби Росія розірвалася на частини – 24 Канал), захистимо наш народ та державність від будь-яких загроз. Зокрема, від внутрішнього зрадництва. А те, з чим ми стикнулися, – це зрадництво,

– сказав Путін.

Також він натякнув на Пригожина й зазначив, що його особисті амбіції призвели до цієї ситуації, та вирішив згадати про "бойові подвиги" вагнерівців на війні проти України, зокрема у Бахмуті.

З цього звернення зрозуміло, що Путін прекрасно усвідомлює, куди рухається Росія. Як він сам сказав, є ті, які штовхають його країну до анархії, братовбивства, поразки у війні та капітуляції.

Не виключено, що говорив він насамперед сам про себе: "Це удар по Росії, по нашому народу. І наші дії щодо захисту Вітчизни від такої загрози будуть жорсткими".

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Під час своєї промови Путін також згадав про антитерористичні заходи у Московській області та про ситуацію в Ростові-на-Дону, яка зараз вкрай "неспокійна". Власне, у місто зайшли озброєні люди та почали захоплювати адмінбудівлі.

Що відомо про збройний заколот

Усе почалося з відео, яке Пригожин виклав ввечері 23 червня. У ньому він заявив, що росіяни завдали ракетного удару по тилових позиціях вагнерівців. За словами "кухаря Путіна", загинуло багато його найманців. Він переконаний, що винні у цьому – російські військові, які діють під керівництвом Шойгу.

Ватажок ПВК "Вагнера" ще й встиг побідкатися. Мовляв, його найманців обдурили. Ба більше, намагалися "позбавити можливості захищати рідні будинки".

Ми були готові піти на поступки міноборони, здати зброю, знайти рішення, як ми далі захищатимемо країну. Але ці мразоти не заспокоїлися. Сьогодні, бачачи, що ми незламані, вони завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинуло дуже багато бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами,

– почав погрожувати Пригожин.

Після цього "кухар Путіна" оголосив війну російському міноборони. У Пригожина почалася справжнісінька істерика. Мовляв, хтось же має відповідати за "геноцид російського народу". У заявах ватажок ПВК "Вагнера" звертався як до Шойгу, так і до Герасимова.

І від слів його бійці перейшли до діла. Через це у низці регіонів Росії ввели низку обмежень, скасували масові заходи та посилили військову присутність. Все для того, щоб вагнерівці не могли пройти далі.