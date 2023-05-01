Евакуація українців з Судану: у ГУР розповіли про спецоперацію "Троянський верблюд"

Українські воєнні розвідки провели унікальну спецоперацію під назвою "Троянський верблюд". Група спецпризначення з менш ніж 10 людей змогла евакуювати з Судану понад 100 громадян України

У столиці Судану – Хартумі – 15 квітня спалахнули бої між силами швидкого реагування та армійськими підрозділами. Тоді атакували місцевий аеропорт, де перебували українські літаки компанії SkyUp разом з екіпажем. Аби врятувати українців з охопленого вогнем Судану, ГУР МО розробило план евакуації.

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Рятувальна операція "Троянський верблюд"

Африканська держава поринула у хаос зі стріляниною у середині квітня. В аеропорту в Хартумі опинилися у "заручниках" громадяни України, й для їх порятунку розробили спеціальну операцію.

Як повідомили розвідники, більшість українців, які опинилися в Судані – працівники авіаційної галузі. Інженер Максим Леміш згадує, що він з колегами приїхав на роботу, як і завжди, але через 5 хвилин з усіх сторін почалася стрілянина.

"Не було шансу тікати чи бігти, ми сховалися в ангарі", – розповів Максим.

В ангарі, де ховалися українці, була вода та їжа на перший час, але згодом запаси почали закінчуватися. Українські розвідники вже мають подібний досвід проведення спецоперацій. У 2021 році вони провели успішну евакуацію в Афганістані, коли його захопили таліби.

Проте учасники спецоперації розповідають, що ситуація в Судані була набагато складніша. Однією з причин цього є те, що в Хартумі не було захищеної авіабази США, як в Афганістані. До того ж у проведенні операції брала участь досить мала група людей.

Діяла група спецпризначенців в кількості менше ніж 10 людей. Порівнюючи з рятувальними операціями США, які долучали гвинтокрили, бронетехніку, спецпризначенців, або Саудівської Аравії, яка залучала ракетний крейсер у порту Судану, ми діяли самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз на фронті,

— розповів учасник спецоперації, воєнний розвідник Ярема.

Успіх спецоперації залежав від декількох факторів. По-перше, українські спецпризначенці залучили місцеві зв'язки, добре продумали шлях евакуації та продумала план звільнення. По-друге, Україна скористалася оголошеним перемир'ям, що допомогло вивести українців без жодної подряпини.

Після успішно проведеної спецоперації "Троянський верблюд" й порятунку понад 100 людей, планом українського ГУР МО почали користуватися й інші країни для евакуації своїх громадян.

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