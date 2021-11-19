Перевозили нелегальних мігрантів: у Польщі затримали українця та двох німців

Польські правоохоронці повідомили про затримання двох німців та українця. Вони допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон.

Одного з громадян Німеччини затримали у Милейчицях. Чоловік намагався перевезти двох мігрантів з Іраку.

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Водночас правоохоронці виявили їх під час огляду машини. Зокрема, один з мігрантів заховався серед одягу, а інший – перебував у спеціальній схованці.

Другого німця затримали на дорозі між містами Гределі та Кошелі. Чоловік перевозив у своїй автівці п'ятьох громадян Сирії.

У селі Боратинець-Ляцки також затримали українця. Він зізнався правоохоронцям, що везе чотирьох іноземців. Громадянина України затримали, а його автомобіль відбуксували на стоянку речових доказів.

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