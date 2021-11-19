Перевозили нелегальних мігрантів: у Польщі затримали українця та двох німців
Джерело:Portal Samorzadowy
Польські правоохоронці повідомили про затримання двох німців та українця. Вони допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон.
Одного з громадян Німеччини затримали у Милейчицях. Чоловік намагався перевезти двох мігрантів з Іраку.
Зауважте Київщина посилює захист кордону з Білоруссю
Водночас правоохоронці виявили їх під час огляду машини. Зокрема, один з мігрантів заховався серед одягу, а інший – перебував у спеціальній схованці.
Другого німця затримали на дорозі між містами Гределі та Кошелі. Чоловік перевозив у своїй автівці п'ятьох громадян Сирії.
У селі Боратинець-Ляцки також затримали українця. Він зізнався правоохоронцям, що везе чотирьох іноземців. Громадянина України затримали, а його автомобіль відбуксували на стоянку речових доказів.
Заява Польщі
- Прикордонний комітет Білорусі заявив, що Польща закриє залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниця". Це станеться вже 21 листопада.
- Білоруська сторона вже отримала офіційний лист від польської сторони.
- У відповідь Білорусь вже направила роз'яснення поточної ситуації поблизу автомобільного пункту пропуску "Брузгі".
- Окрім того, офіційний Мінськ повідомив про готовність відновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".