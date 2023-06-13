Парку Горького в Харкові більше немає: що ще перейменували в місті

У Харкові перейменували декілька вулиць, які були названі на честь російських діячів. Тепер вони носитимуть імена українських героїв.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, які вулиці змінили свої назви. Загалом в місті перейменували 4 вулиці та Парк Горського.

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Які вулиці у Харкові перейменували

вулиця Плеханівська тепер називається на честь лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка,

вулиця Державінська – на честь командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла,

вулиця Броненосця "Потьомкіна" – на честь легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського,

безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних,

Терехов наголосив, що ці герої загинули за всіх українців й віддали своє життя за свободу Харкова та незалежність України. Тож вони варті того, щоб бути увічненим у пам'яті людей назавжди. Він додав, що "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно й зазначив, що декомунізація триватиме.

Парк Горького теж перейменували

Містянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, не потрібно змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість.

У Харкові перейменували й Парк Горького, який активно підтримував більшовиків. Відтепер парк матиме назву Центральний парк культури і відпочинку. Власне, ця назва вже давно прижилася серед харків'ян.

Зазначимо, що 5 червня комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення перейменувати село Ватутіне у Харківській області.

Тепер це село матиме назву Залужне – на честь головнокомандувача ЗСУ.