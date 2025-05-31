Загроза величезна: Росія готується до перезапуску окупованої ЗАЕС

Росія активно готується до перезапуску Запорізької АЕС, що підтверджується як технічними підготовками, так і реальними діями на місцях: нові ЛЕП, модернізація інфраструктури.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері 24 Каналу сказав, що перезапуск Запорізької АЕС – це реальна стратегія Росії, яка створює серйозні безпекові загрози.

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Росія готується перезапустити Запорізьку АЕС

Українські фахівці заявили, що з технічного погляду наразі немає жодних перешкод для запуску щонайменше одного реактора на Запорізькій АЕС – за умови, що лінії електропередач справді підключені.

Російські ЛЕП уже проходять через значну кількість точок. Мовиться, зокрема, про території Маріупольського і Бердянського районів, а також про напрямок до самого Енергодару. Інфраструктура, за всіма ознаками, вже готова.

30 травня відбулося вимкнення електроенергії у значній частині північного заходу Маріупольського району. Зі слів місцевих мешканців, їх попередили, що відбувається перемикання електропостачання з Ростовської області на Запорізьку АЕС. Факт оновлення обладнання та монтажу ЛЕП також підтверджується.

Мовиться про села, розташовані далі від селища Мангуш – це Дем'янівка, Стародубівка, Захарівка у Бердянському та Розівському районах, на кордоні області,

– зазначив Петро Андрющенко.

Він впевнений: росіяни активно працюють над запуском Запорізької АЕС. Побудова нових ЛЕП, що почалась ще у грудні 2024 року(тоді всі казали, що це нереально), вже завершена, а самі проєкти стали доступними у публічному просторі. Йдеться про модернізацію електропостачання в Маріуполі – там планують збільшити потужність щонайменше вдвічі.

"Аналогічна ситуація з Бердянськом. До цього процесу також долучена Херсонська область – її окупована частина", – сказав керівник Центру вивчення окупації.

Як МАГАТЕ нехтує безпекою на ЗАЕС

На сьогодні потужності для живлення всього цього регіону, крім як із Запорізької АЕС, просто ніде взяти. Якби росіяни могли отримати необхідну електроенергію винятково з Ростова або іншої території Росії, то вже давно це зробили б. Але вони цього не зробили, натомість продовжують інвестувати у під'єднання саме до ЗАЕС.

Все це доводить, що Росія не просто готується, а на практиці реалізує підключення до ЗАЕС. Це не чутки – це питання часу. Варто згадати офіційну позицію МАГАТЕ, яка намагається не звинувачувати Росію відкрито, але й не визнає підготовку до запуску енергоблоків.

Місяць тому в мережі з'явилася інформація, яка набула резонансу: російські військові не просто перебувають на території ЗАЕС, а фактично дислокуються під самими ядерними блоками, що є грубим порушенням усіх міжнародних норм. Все це – під "наглядом" МАГАТЕ, яке й досі цього не визнає. Водночас варто пам'ятати, що значну частину фінансування МАГАТЕ забезпечує Росія.

Дехто з представників Міністерства енергетики стверджує, що Росія не має технічного чи інженерного потенціалу для запуску реакторів. Але Україна досі експлуатує реактори російського виробництва. До того ж нещодавно Україна навіть намагалась купити російський ядерний реактор у Болгарії.

Тому заяви про "відсутність потенціалу" – це, відверто кажучи, обман українського суспільства,

– констатував Петро Андрющенко.

Всі ці процеси – цілком реальні, і недооцінювати їхню загрозу не можна.