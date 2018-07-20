Періс Джексон прикрила оголені груди взуттям у новій фотосесії

Донька легендарного Майкла Джексона, модель Періс Джексон знялася у новій рекламній кампанії взуттєвого бренду RE/Done + Weejuns.

Періс Джексон опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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20-річна модель позує топлес у зйомці реклами, прикриваючи груди лише взуттям. Автором фото став знаменитий німецький фотограф Юрген Теллер.



Періс Джексон / Усі фото – Instagram

Нагадаємо, Періс Джексон вкотре визнала свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, але попросила не вішати на неї ярлики і не називати "бісексуалка".



Крім того, іноземні ЗМІ часто бачили на побаченнях у Лондоні з британською акторкою Карою Делевінь. Так, у грудні їх заскочили фотографи, коли вони виходили вдвох з модної вечірки та прямували до готелю.