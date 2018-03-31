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Періс Хілтон показала свої апартаменти у Львові: фото

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Періс Хілтон у Львові
Періс Хілтон у Львові / Фото з вільних джерел

Американська модель, співачка, світська левиця та спадкоємиця чималого готельного бізнесу приїхала до Львова. Періс Хілтон на сторінці в Instagram показала, де вона зупинилась в Україні.

Як відомо, знаменита американка прилетіла до Львова зі своїм нареченим Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем. Періс Хілтон була запрошена на урочисте відкриття Grand Hotel. Напередодні запланованого заходу зірка прилетіла до міжнародного аеропорту "Львів", де прихильники співачки вже чекали на її появу. За словами Періс Хілтон, вона летіла зі Стамбула, а до Туреччини добиралася з Лос-Анджелеса.

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Я буду сумувати за тобою, Лос-Анджелесе. Відправляюсь до України,
– зазначила Періс Хілтон перед поїздкою.

Із собою зірка взяла чимало валіз, хоч перебуватиме у поїздці всього кілька днів.

В Instagram Періс Хілтон показала, як українці зустріли її в аеропорту. Багато людей чекали на можливість сфотографуватись зі знаменитістю. Теплий прийом неабияк сподобався американці.

Окрім цього, Періс Хілтон показала, в яких апартаментах її поселили у Львові. Судячи з фото, вона мешкатиме у Grand Hotel. Організатори поселили співачку в президентському номері, де є розкішна вітальня, спальні, велика ванна кімната та неймовірна тераса під відкритим небом.


Президентські апартаменти Періс Хілтон у Львові


Розкішний пентхаус Періс Хілтон


Вітальня в апартаментах Періс Хілтон


Кімната Періс Хілтон


Спальня Періс Хілтон


Ванна кімната президентського люксу


Розкішна тераса в апартаментах Періс Хілтон

Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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