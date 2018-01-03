09:44
4 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Періс Хілтон виходить заміж за актора українського походження

00:51, сьогодні 3354 Читать новость на русском
Періс Хілтон виходить заміж за актора Кріса ЗІлку
Періс Хілтон виходить заміж за актора Кріса ЗІлку / Getty images

Відома світська левиця Періс Хілтон заручилась з американським актором Крісом Зілкою, який має українське коріння.

2 січня Періс Хілтон опублікувала у своєму Instagram фото, на якому її бойфренд стоїть на одному коліні і робить їй пропозицію.

Дивіться також: Річард Гір зробив пропозицію коханій, яка майже вдвічі молодша за нього: фото

Хілтон написала, що вона відповіла йому "Так!", назвавши любов'ю всього свого життя.

Нареченим американської світської левиці виявився голлівудський актор українського походження Кріс Зілка.

32-річний актор народився у місті Воррен штату Огайо і його справжнє прізвище Сеттлмайр. Проте на початку своєї кінокарєри у якості сценічного псевдоніму він вирішив взяти дівоче прізвище матері – Зілка.

В одному з інтерв'ю Зілка розповів, що його дідусь родом із Києва і саме йому хлопець завдячує любов'ю до мистецтва.

З Періс Хілтон актор зустрічається із квітня 2017-го.

Періс Хілтон Кріс Зілка

Хілтон і Зілка зустрічаються менше року

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 3 січня: причина смерті Ноздровської, суд у справі Саакашвілі та скандал з
сьогодні, 09:01 Головні новини 3 січня: причина смерті Ноздровської, суд у справі Саакашвілі та скандал з "95 Кварталом"
5186
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": теперь луганчане мечтают о поездках в Украину
Ольга Черненко 8631
У КНДР ракета впала на місто після невдалого запуску, – ЗМІ
сьогодні, 08:54 У КНДР ракета впала на місто після невдалого запуску, – ЗМІ
2408
Помер відомий український спортивний журналіст
сьогодні, 08:31 Помер відомий український спортивний журналіст
2123
Як виглядає
сьогодні, 07:33 Як виглядає "ядерна кнопка" президента США: фото
3265
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
В Україну заборонили ввозити російську енциклопедію
 3 січня , 22:19
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
 20 грудня 2017 , 10:01
Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України
 20 грудня 2017 , 17:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук