Періс Хілтон виходить заміж за актора українського походження

Відома світська левиця Періс Хілтон заручилась з американським актором Крісом Зілкою, який має українське коріння.

2 січня Періс Хілтон опублікувала у своєму Instagram фото, на якому її бойфренд стоїть на одному коліні і робить їй пропозицію.

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Хілтон написала, що вона відповіла йому "Так!", назвавши любов'ю всього свого життя.

Нареченим американської світської левиці виявився голлівудський актор українського походження Кріс Зілка.

32-річний актор народився у місті Воррен штату Огайо і його справжнє прізвище Сеттлмайр. Проте на початку своєї кінокарєри у якості сценічного псевдоніму він вирішив взяти дівоче прізвище матері – Зілка.

В одному з інтерв'ю Зілка розповів, що його дідусь родом із Києва і саме йому хлопець завдячує любов'ю до мистецтва.

З Періс Хілтон актор зустрічається із квітня 2017-го.





Хілтон і Зілка зустрічаються менше року