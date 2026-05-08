Першу хвилю ЗСУ зірвали, – війський назвав 3 ключові цілі Росії на літній наступ

Росія перейшла до весняно-літньої наступальної кампанії й намагається тиснути одразу на кількох напрямках. Після невдачі першого ривка окупанти змінили акценти і дедалі більше поєднують дрони, КАБи та піхотні штурми.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Сили оборони зірвали першу хвилю цього наступу і не дали ворогу реалізувати початковий задум. За його словами, тепер Росія переслідує кілька нових цілей, які визначатимуть найближчі тижні й місяці на фронті.

Перша хвиля російського наступу захлинулася

Сили оборони України зірвали перший великий ривок російської весняно-літньої кампанії і не дали ворогу реалізувати задум на ключових ділянках фронту.

До слова! У Кремлі готуються не до миру, а до затягування війни. Андрій Коваленко заявив, що Росія вже планує бойові дії щонайменше до осені і думає про продовження війни у 2026 році. Серед варіантів, які там розглядають, є й нова часткова мобілізація, бо втрати вже перевищують кількість контрактників і найманців, яких вдається залучати.

Ворог не зміг вийти на оперативний простір у районі Покровська, на Запорізькому та Куп'янському напрямках, а Сили оборони України завдали йому відчутних втрат і зірвали темп першого ривка.

Збройні сили, Сили оборони України зірвали велику першу хвилю цього весняного наступу, не давши ворогові реалізувати свого задуму, тобто прорватися і вийти на оперативний простір,

– сказав Мусієнко.

Тепер Росія діє інакше. Замість швидкого прориву вона переходить до другої хвилі кампанії, а ближче до другої половини літа може спробувати й третю.

Ця кампанія характеризується тим, що противник намагається збільшувати кількість дронів і КАБів, які вони застосовують, і поєднувати це зі штурмами власної піхоти і десантників,

– наголосив військовослужбовець.

Після зриву першої хвилі противник не відмовився від задуму, а змінив спосіб дій. Зараз його стратегія зводиться до постійного виснаження української оборони ударами на різних напрямках, щоб тримати Сили оборони в напрузі, бити по позиціях вогнем і шукати "шпарини", через які можна прослизнути далі.

Перший задум – це пробувати виснажувати позиції Сил оборони України, постійно підтримуючи в напрузі і завдаючи вогневого ураження по різних напрямках. Друге – це сконцентруватися на захопленні Донецької області, паралельно не зменшуючи, а можливо навіть збільшуючи свою присутність вглиб Запорізької, Дніпропетровської областей і створення буферної зони на Харківщині, Сумщині,

– сказав Мусієнко.

Третім напрямком лишається повітряний тиск по українському тилу. Ідеться про спробу послабити оборонно-промисловий і енергетичний потенціал України далекобійними ударами, щоб бити не лише по фронту, а й по можливості держави тримати довгу війну. Українське командування, за його словами, ці загрози бачить і вже коригує дії, щоб жоден із цих задумів не спрацював.

Що відомо про нові плани Кремля і бої на фронті?

На Добропільському напрямку Росія різко посилила тиск, але без результату. Лев "Хорус" Пашко розповів, що за останні два місяці інтенсивність ворожих атак там зросла приблизно утричі. На окремих ділянках на одну українську бригаду наступають кілька російських полків і додаткові бригади. Попри це, ситуація лишається контрольованою, а сам напрямок важливий для ворога через залізницю, шахти і можливість тиску в бік Краматорська.

Біля Костянтинівки росіяни тиснуть одразу з кількох боків і намагаються просочуватися в місто. За даними DeepState, окупанти просунулися біля Берестка та Іванопілля. Найбільше спроб інфільтрації фіксують у приватному секторі на південно-східних околицях, де щільна забудова і руїни ускладнюють роботу українських дронів. Також ворог накопичується в районі Новодмитрівки і тисне на південно-західні підступи до міста.

Росіяни не лише атакують, а й намагаються створювати фейкову картинку успіхів. 2 травня російське міноборони заявило про нібито захоплення Миропілля на Сумщині, але ISW це не підтвердив. У тому ж звіті йшлося, що ворог пробує створювати буферні зони на Сумщині й Харківщині, тисне на Куп'янському та Костянтинівському напрямках, але не може виконати заявлені завдання.

За звітом ISW за 29 квітня, саме українські сили мали просування на Донеччині та Запоріжжі. Сили оборони просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, а також мали успіхи на Покровському, Новопавлівському, Олександрівському і Запорізькому напрямках. Водночас російські атаки на Сумщині, Харківщині, в районі Борової та на островах у дельті Дніпра не дали їм потрібного результату.