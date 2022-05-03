Перша розмова за нової каденції: Макрон вкотре подзвонить Путіну
Джерело:Reuters
Еммануель Макрон планує подзвонити Володимиру Путіну 3 травня. Це буде перша розмова політиків після того, як Макрона вдруге обрали президентом Франції.
Ініціатором розмови є Макрон
З початку війни в Україні французький президент відзначився частими дзвінками до очільника Кремля. Після вступу на другу каденцію Макрон знову вирішив подзвонити Путіну.
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До речі, востаннє президенти говорили ще 29 березня. Ініціатором нової розмови став Макрон. У Єлисейському палаці наголосили, що глава держави поговорить з Путіним після дзвінка Президенту України Володимиру Зеленському.
Новопризначений президент поговорив з Зеленським
До українського глави держави Макрон дзвонив ще кілька днів тому – 30 квітня. Він пообіцяв Зеленському:
- активізувати військову та гуманітарну допомогу;
- сприяти у зборі доказів злочинів російської армії. Займатиметься цим місія французьких експертів.
Також президенти обговорили взаємодію на шляху України до членства в Європейському Союзі.
Чому Макрон часто дзвонив Путіну
Французький політик ледь не через день говорив з Путіним після того, як російська армія напала на Україну. Він пояснював це тим, що це було прохання Зеленського. Мовляв, український політик казав, що такий діалог є корисним.
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Сам Макрон зазначив, що Франція не воює з Росією і ніколи цього не робила. Тому, хоч він і не поділяє поглядів Путіна, та готовий з ним говорити. Перед виборами президента Франції Макрон казав, що продовжить спілкуватися з очільником Кремля, якщо це допомагатиме просуванню мирних переговорів.
Зауважимо, що після звірств путінської армії у Бучі Макрон зайняв жорсткішу позицію щодо Росії та виступив за запровадження нових санкцій.Зверніть увагу! За таку комунікацію з лідером країни-агресорки Макрона почали критикувати. Зокрема, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поставив французького президента в один ряд з Адольфом Гітлером, Йосипом Сталіним і Полом Потом.
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