Перша у світі кібервійна почалася, – Федоров

Михайло Федоров заявив, що у світі почалася відкрита та масштабна кібервійна. У ній беруть участь державні органи, спецслужби та хакери.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України.

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Михайло Федоров запевнив, що до цієї кібервійни долучилися члени патріотичної ІТ-спільноти, якої в Україні рівно 100%.

І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу,

– зазначив Федоров.

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