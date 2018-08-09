Перша ракетка України переніс операцію через проблеми з рукою

Перша ракетка України Олександр Долгополов знову ліг під ніж хірурга через проблеми з рукою.

Долгополов через травму кисті в 2018 році на корт не повернеться. Про це сам тенісист написав на своїй сторінці в Instagram.

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З січня у мене були проблеми з рукою, які ми намагалися вилікувати всіма силами без хірургічних втручань. На жаль, нам це не вдалося і довелося вдатися до допомоги лікарів. Операція пройшла успішно, і ми сподіваємося на швидке одужання. На корті ви зможете мене побачити не раніше 2019 року, Буду тримати вас в курсі, – сказав Олександр.

У 2018 році Олександр Долгополов провів лише 10 матчів, здобувши 5 перемог. Кращим результатом українця став чвертьфінал на турнірі в Брісбені.

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