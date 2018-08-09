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Перша ракетка України переніс операцію через проблеми з рукою

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Олександр Долгополов переніс операцію
Олександр Долгополов переніс операцію

Перша ракетка України Олександр Долгополов знову ліг під ніж хірурга через проблеми з рукою.

Долгополов через травму кисті в 2018 році на корт не повернеться. Про це сам тенісист написав на своїй сторінці в Instagram.

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Всем привет как Вы наверное заметили,я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью,которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожаления нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года,буду держать вас в курсе Hey guys as you probably noticed I haven’t been playing much tennis this year. Had an ongoing wrist injury since after Australian open. We tried to heal it without surgery,but didn’t succeed. The surgery went well and we hope to recover soon. You won’t see me on court until 2019. Will keep you posted,take care️ #thedog

Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

З січня у мене були проблеми з рукою, які ми намагалися вилікувати всіма силами без хірургічних втручань. На жаль, нам це не вдалося і довелося вдатися до допомоги лікарів. Операція пройшла успішно, і ми сподіваємося на швидке одужання. На корті ви зможете мене побачити не раніше 2019 року, Буду тримати вас в курсі, – сказав Олександр.

У 2018 році Олександр Долгополов провів лише 10 матчів, здобувши 5 перемог. Кращим результатом українця став чвертьфінал на турнірі в Брісбені.

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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