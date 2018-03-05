Перша віртуальна модель зачарувала своєю красою: фото
У світі з'явилась перша віртуальна модель, яку назвали Шуду Грем. Цифрова зірка стала неабияк популярною в соціальній мережі Instagram.
Творцем незвичної супермоделі став британський художник та фотограф Кемерон-Джеймс Вілсон, повідомляє Cosmopolitan.
Instagram-сторінка Шуду Грем щоразу поповнюється новими фотосесіями та вже має десятки тисяч прихильників. Цифрова темношкіра модель заворожує незвичними образами та красою.
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За словами фотографа Камерона-Джеймса Вілсона, на одну світлину новоспеченої зірки він витрачає близько 2 днів, ретельно створюючи кожен міліметр її тіла. На незвичну роботу митця надихнули красиві жінки.
Так, для мене вона особлива, але в світі є мільйони неймовірно красивих африканських чоловіків і жінок. Вона – фантазія, яка намагається увірватися в реальність, і я планую допомогти їй в цьому,
– пояснив Кемерон-Джеймс Вілсон.
Віртуальна модель вже встигла "взяти участь" у фотосесії з відомим манекенником Нфон Обонгом. Окрім цього, Шуду Грем вже є обличчям реклами помади Fenty Beauty, яку створила співачка Ріанна.