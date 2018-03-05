Перша віртуальна модель зачарувала своєю красою: фото

У світі з'явилась перша віртуальна модель, яку назвали Шуду Грем. Цифрова зірка стала неабияк популярною в соціальній мережі Instagram.

Творцем незвичної супермоделі став британський художник та фотограф Кемерон-Джеймс Вілсон, повідомляє Cosmopolitan.

Instagram-сторінка Шуду Грем щоразу поповнюється новими фотосесіями та вже має десятки тисяч прихильників. Цифрова темношкіра модель заворожує незвичними образами та красою.

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За словами фотографа Камерона-Джеймса Вілсона, на одну світлину новоспеченої зірки він витрачає близько 2 днів, ретельно створюючи кожен міліметр її тіла. На незвичну роботу митця надихнули красиві жінки.

Так, для мене вона особлива, але в світі є мільйони неймовірно красивих африканських чоловіків і жінок. Вона – фантазія, яка намагається увірватися в реальність, і я планую допомогти їй в цьому,

– пояснив Кемерон-Джеймс Вілсон.

Віртуальна модель вже встигла "взяти участь" у фотосесії з відомим манекенником Нфон Обонгом. Окрім цього, Шуду Грем вже є обличчям реклами помади Fenty Beauty, яку створила співачка Ріанна.

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 8 Січ 2018 р. о 10:32 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 3 Бер 2018 р. о 12:08 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 5 Лют 2018 р. о 8:25 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 20 Лис 2017 р. о 10:09 PST

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 13 Тра 2017 р. о 12:23 PDT

Допис, поширений Shudu Gram (@shudu.gram) 29 Кві 2017 р. о 8:29 PDT