Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Перше бойове застосування FP-7: Зеленський анонсував серійне виробництво
1 жовтня, 18:44
1
Оновлено - 19:06, 1 жовтня

Перше бойове застосування FP-7: Зеленський анонсував серійне виробництво

Данило Жоров

Україна вперше застосувала балістичну ракету власного виробництва. Володимир Зеленський заявив, що незабаром розпочнеться її масове виготовлення.

Про це президент розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Україна працювала над виготовленням власної тактичної балістики FP-7. Глава держави зазначив, що відбулось її перше бойове застосування. 

Він подякував військовим за результат. Також Зеленський анонсував її масове виготовлення. 

Далі – виробництво, 
– написав президент.

Запуск ракети FP-7: дивіться відео

 

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point активно працювала над балістичними FP-7 та FP-9. На початку вересня CEO компанії Ірина Терех зазначала, що обидві ракети вже перебувають на етапі випробувань. 

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Новини України
Володимир Зеленський Fire Point