Перші Challenger 2 вже в Україні: Резніков проїхався на британському танку

Україна отримала перші танки Challenger 2 від Великої Британії. Скільки саме одиниць такої техніки вже прибули до України, наразі невідомо, однак міністр оборони Резніков вже показав їх у дії.

Глава Міноборони України сам проїхався на британському танку. Ефектне відео він опублікував у своєму твітері.

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Олексій Резніков у підписі до відео зауважив, що йому було дуже приємно проїхатися на першому українському танку Challenger 2.

Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно прибули до нашої країни. Ці фантастичні машини незабаром почнуть виконувати бойові завдання,

– зауважив Резніков.

Резніков проїхався на британському танку: дивіться відео