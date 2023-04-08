Перші молитви українською мовою зазвучали у храмах на Хмельниччині

Після понад року від початку повномасштабного вторгнення у храмах на Хмельниччині нарешті пролунали перші молитви українською мовою. До цього віряни мали слухати з вуст священнослужителів лише російську.

Деталі повідомив міський голова обласного центру Олександр Симчишин. Мовиться про Шепетівку та Старокостянтинів.

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Симчишин зауважив, що це – перші молитви українською мовою.

У храмах Хмельницького прочитали молитву українською мовою: дивіться відео

У Хмельницькій області 4 квітня офіційно заборонили УПЦ МП. Тим часом у Хмельницькому біля церкви Казанської ікони Божої матері вперше молилися українською. Історичні кадри опублікували у мережі.

Зауважимо, що на початку квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП, який розташований у Хмельницькому і там, де побили військового, прочитали першу молитву українською мовою.

Перша молитва українською мовою за Україну, за українських воїнів у Соборі. Перша за десятки і десятки років! Хмельничани – круті! Повага усім! Пишаюся! Дякую, усім українцям за підтримку!

– написав мер.

Що цьому передувало