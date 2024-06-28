Битва двох політичних динозаврів, – політолог оцінив дебати Трампа та Байдена

У Сполучених Штатах Америки 27 червня відбулися перші дебати між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом. Американці стоять перед серйозним вибором, адже обидва президенти похилого віку, й очевидно, що суспільство має запит на молоді обличчя.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. Він зауважив, що головне те, що під час дискусії було підійняте питання України.

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Результат перших дебатів

Сьогодні українська карта розігрується практично на всіх виборах в потужних державах. У багатьох країнах світу, зокрема й Сполучених Штатах, війна в Україні є частиною внутрішньополітичного дискурсу.

У мене склався образ, що я бачив битву двох політичних динозаврів. По швидкості реакції, динаміці спілкування це виглядало дуже не динамічно,

– охаракетризував дебати Лісний.

За його оцінкою, Джо Байден виглядав не надто переконливо. Втім, на думку політолога, результат перших дебатів – бойова нічия.

Як в боксі, вони просто клінчували всі раунди й потім їх розвели в різні кутки,

– зазначив Лісний.

На його думку, Трампу вдалося показати навіть пересічному американцю, що він вміє брехати.

"Це не поразка Байдена"

Флеш-опитування CNN показало, що 67% глядачів вважають, що Трамп виграв дебати, 33% – Байден. Водночас стало відомо, що представники Демократичної партії обговорюють заміну Байдена у виборчому списку через його "провальний виступ".

Я не вважаю, що опитування, яке завжди проводять одразу після дебатів, катастрофічне для Байдена. Якщо подивитися на історію дебатів, то досить часто в першому раунді часто програвав чинний президент, як кандидат, а потім у наступному раунді він відігрувався,

– мовив політолог.

До самих виборів ще дуже довго й багато може змінитися, тому не варто зараз казати, що один переміг іншого. Це демократичний процес, це не Росія, де вже зрозуміло, що один дєдушка сам себе перемагає багато разів. Рано робити остаточні висновки, тому що попереду потужна боротьба.